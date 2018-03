Tamedia

Werberischer Hinweis an Mark Zuckerberg

In einem ganzseitigen Inserat, welches am Samstag im «Tages-Anzeiger» sowie in der «SonntagsZeitung» erscheinen wird, macht der Verlag den Facebook-Gründer auf die «erste grosse Recherche» im Datenskandal um Cambridge Analytica aufmerksam.