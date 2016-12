Red Bull Media: Christian Andiel wird Bergwelten-Chefredaktor

By the way Communications

Neues Gesicht, neues Projekt

Die Creative Directorin Maria-Sol Burgener arbeitet nun bei der Kommunikationsagentur in Bern.

Maria-Sol Burgener arbeitet bei der Agentur in Bern. Die Creative Directorin sei schon vor ihrem ersten Arbeitstag daran beteiligt gewesen, dass die Agentur den Pitch der Entwicklungsphase 2 in Wankdorf City gewann.