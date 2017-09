Bandara: Dank Spenden sauberes Trinkwasser

Wie Virutal-Reality-Inhalte zielführend eingesetzt werden können, zeigt Helvetas gemäss einer Mitteilung: Das Zürcher Virtual-Reality-Content-Studio Bandara hat mit der Entwicklungsorganisation einen VR-Film konzipiert und produziert, welcher potenzielle Spender hautnah erleben lässt, wie sich Helvetas in Afrika engagiert.

Der Film erzählt die Geschichte von Thérèse, die mit ihrer Tochter Isabelle in der Provinz Donga im Norden von Benin lebt. Früher musste Thérèse stundenlang gehen, um Wasser aus einem dreckigen Tümpel zu schöpfen. Dank dem Engagement von Helvetas habe sich das geändert, wie es weiter heisst: Mit Spenden aus der Schweiz hätten die Dorfbewohner einen Brunnen bauen können, aus dem sauberes Trinkwasser komme.

Der Film wurde im Frühling in Benin gedreht und ist seit Ende August im Strassenfundraising im Einsatz. «Die Betrachter sind fasziniert und emotional berührt von diesem Erlebnis», lässt sich Christine Bill, Product Managerin Public Fundraising bei Helvetas, in der Mitteilung zitieren. «Und was für Helvetas noch fast wichtiger ist: Sie sehen, was Ihre Spende bewirkt und wie sie einen Beitrag zu echter Veränderung leisten können.» (pd/tim)