Die erste Auflage des neu gestalteten Magazins ist verteilt und die Reaktionen seien zahlreich und weitaus positiv, schreibt Made Identity in einer Mitteilung. Wichtiger sei jedoch, dass überhaupt reagiert werde. Genau das wolle das neue Mitarbeitermagazin von SIX erreichen. «connect» soll relevant sein, Gesprächsstoff bieten und dafür auch unbequeme Themen aufgreifen. Denn: «Nur ein Mitarbeitermagazin ohne Berührungsängste ist glaubwürdig», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Zürcher Branding-Agentur steckt hinter dem Konzept. In einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Redaktionsteam würden Themenscope, Bedürfnisse und Ambitionen ermittelt. Daraus entstehe ein Inhaltskonzept mit zahlreichen Signature-Gefässen und beweglichen Rubriken für Aktuelles. Bewusst würden dabei Gefässe geschaffen, die ganz selbstverständlich eine kritische Perspektive einnehmen.





Das Magazin soll dicht und schnell schnell sein, aber trotzdem eine abwechslungsreiche Dramaturgie aufrechterhalten. Die Mitarbeitenden dürfen sich jährlich auf vier Ausgaben von «connect» freuen.

Verantwortlich bei SIX: Ralph Schreiber (Head Internal Communications),

Sibylla Rotzler (Chefredaktion); verantwortlich bei MADE Identity AG: Adrian Glatthorn (Creative Direction), Georg Gadient (Strategie und Content), Daniela Eberle (Gestaltung). (pd/maw)