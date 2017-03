Publicom: Jesse Raymond Bächler wird Berater

Publicom stärkt mit Jesse Raymond Bächler ihr Beratungsteam, schreibt das auf Medienforschung und Kommunikationsberatung spezialisierte Unternehmen in einer Mitteilung.

Bächler studierte Publizistikwissenschaft, allgemeines Staatsrecht und Arbeitsrecht an der Universität Zürich. Vor und neben seinem Studium war er in verschiedenen Funktionen journalistisch tätig. Von 2009 bis 2014 war er Assistent von Prof. Heinz Bonfadelli am Institut für Publizistik- und Medienwissenschaft an der Universität Zürich und forschte und lehrte zum Schwerpunkt Nutzungsforschung.

Bächler doktorierte 2013 im Rahmen eines vom Nationalfonds geförderten Forschungsverbundes zum Thema «Medienrepertoires und Fragmentierung». Von 2014-2015 war er am Ausbau eines Internet-Startups beteiligt und danach knapp zwei Jahre lang Berater in einer Werbe- und Kom­munikationsagentur. Bei Publicom wird Jesse Raymond Bächler medienpolitische Forschungsprojekte betreuen und sich dem Aufbau neuer Geschäftsfelder im digitalen Bereich widmen. (pd/wid)