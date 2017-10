Diction ist mit rund 100 Festangestellten einer der führenden Schweizer Sprachdienstleister für Übersetzungen, Lektorate, Korrektorate sowie Copywriting – und dies für verschiedene Fachbereiche in über 30 Sprachen. Nun wurde die Agentur am Flughafen beauftragt, ein Magazin zu konzipieren und umzusetzen. Die erste Ausgabe von «Dictionary» erschien Anfang Herbst 2017. Die Publikation, die einen Einblick in Kundenprojekte und Expertenthemen gibt, existiert als Printausgabe und als Onlineversion.









Verantwortlich bei Diction: Patrick Fassbender (Geschäftsführer), Elisabeth Rettelbach (Verantwortliche Kommunikation): bei Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Patrick Lindner (Text), Miriam Egli (Beratung). (pd/eh)