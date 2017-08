Jenni Kommunikation: Sandrine Haas Heegewald wird PR-Beraterin

Sandrine Haas Heegewald übernimmt per sofort die Funktion einer PR-Beraterin bei Jenni Kommunikation. Die 48-Jährige bringe ein breites Beziehungsnetz, umfassendes Wissen im Bereich der digitalen Medien sowie PR-und Marketing Know-how in die Agentur ein, heisst es in einer Mitteilung.

Haas Heegewald hatte verschiedenste Positionen im Bereich PR und Marketing bei internationalen und nationalen IT-Unternehmen inne, unter anderem bei NCR, EMC (DELL EMC). Zuletzt war Sie bei der Infoniqa SQL AG in Baar tätig. Während der vergangenen Jahre hat sich die PR-Beraterin parallel zu ihrer Berufstätigkeit zu den Themen der integrierten Kommunikation und dem entsprechenden Einsatz von digitalen Medien in Kommunikation und Marketing weitergebildet.

Das Aufgabenumfeld von Haas Heegewald umfasst nebst der aktiven Betreuung und dem Ausbau von bestehenden Mandaten die Akquisition von Neukunden sowie Unterstützung beim Ausbau der Geschäftsfelder und der Weiterentwicklung der Agentur. (pd/wid)