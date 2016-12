Kanton St. Gallen: Thomas Zuberbühler wird Leiter Kommunikation

By Heart

«Schoggi»-Seite von Camille Bloch inszeniert

Für den Schokoladeproduzenten hat die Zürcher Agentur eine neue visuelle Identität entwickelt.

Für den Schokoladeproduzenten hat die Zürcher Agentur By Heart eine neue visuelle Identität entwickelt. Das Logo lehnt sich an den Schriftzug aus den Anfangszeiten an.