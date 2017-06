Creadrom: Wenn die Schweizer Bergwelt ruft

Wildromantisch, spektakulär, atemberaubend schön – die Schweizer Bergwelt begeistert Gross und Klein. Bergwandern zählt landesweit zu den beliebtesten Sportarten und ist erst noch ideal für die Gesundheit. Ob man genüsslich oder sportlich unterwegs ist, die Bewegung an frischer Luft liegt im Trend. Die frisch erschienene Broschüre «Über alle Berge» lädt zu Wander- und Hüttenerlebnissen ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die CSS Versicherung ist offizielle Haupt- und Gesundheitspartnerin des Schweizer Alpen-Club SAC. Die beiden verbindet eine langjährige, erfolgreiche Seilschaft. Daraus ist die neue 32-seitige Broschüre entstanden, die von Creadrom in Anlehnung an ein Magazin konzipiert und gestaltet wurde. Bilder, Tipps und Hüttenporträts inspirieren zu Wanderausflügen. Von der sorgfältigen Planung über alles Wichtige unterwegs bis zur Einkehr in eine der 152 SAC-Hütten nimmt die Broschüre Wanderfreunde Schritt für Schritt mit. Sie stellt sechs ausgewählte Hütten vor und führt nützliche Apps, Websites und Bücher für die Tourenplanung auf.

«Über alle Berge» ist im Juni in einer Auflage von 267’000 Exemplaren auf Deutsch, Französisch und Italienisch erschienen. Zu beziehen über die Websites von CSS oder SAC oder in einer der schweizweiten CSS-Agenturen.

Verantwortlich bei CSS Versicherung: Kurt Felder (Leiter Werbung und Verkaufsförderung), Diana Bruggmann (Leiterin Kundenclub); beim Schweizer Alpen-Club SAC: Bruno Lüthi, (Bereichsleiter Hüttenbetrieb); Kreation & Beratung: Creadrom.ch, Deborah Ischer; Text & Konzept: Textpistols.ch, Tanja Witt; Bilder: Intus-gestalten.ch, Patrick Ammann; Druck: Merkur Druck AG, Langenthal. (pd/cbe)