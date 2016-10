Tamedia: Wenn Mitarbeiter zu «Filmstars» werden

Tamedia hat im Frühjahr ein neues Unternehmensleitbild entwickelt und dazu nun einen Film produziert. In diesem übernehmen gleich 50 Mitarbeitende aus allen Unternehmensbereichen und Landesteilen von Tamedia die Hauptrolle und stellen das neue Unternehmensleitbild der Schweizer Mediengruppe filmisch vor.

Das Konzept des Films ist schnell erzählt: Kurze Auftritte, in vier Sprachen – deutsch, französisch, italienisch und englisch –, zusammengefügt zu einem Video von gut zwei Minuten Länge. «Die Sprecherinnen und Sprecher tragen dabei einen kurzen Teil des Leitbilds in ihrer eigenen oder einer anderen Sprache vor», sagt Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer gegenüber persoenlich.com. Insgesamt 90 «Filmschnipsel» wurden so zu einem Ganzen zusammengefügt.

Im Video treten unter anderem Verleger Pietro Supino, CEO Christoph Tonini, Digital-Leiter Christoph Brand, Serge Reymond als Leiter Bezahlmedien, Stefanie Fritze als CMO von Homegate, Samuel Hügli als der neue Leiter Technologie & Ventures oder «Annabelle»-Chefredaktorin Silvia Binggeli auf.

Drei Sprachversionen stehen zur Auswahl, angepasst sind jedoch lediglich die Titel und Einblender. Das gesprochene Wort bleibt in allen Versionen durchgehend viersprachig. Zimmer: «Das zeigt die Vielfalt des Unternehmens.» (cbe)