11.11.2026

Giannis Mavris

Das Budget von Swissinfo wird halbiert, die Belegschaft um ein Viertel gestrichen (persoenlich.com berichtete). tvsvizzera.it wird eingestellt und auch 3sat und TV5monde müssen bluten. In den letzten Jahren ist es vielen vergleichbaren Medien ähnlich ergangen: Deutsche Welle, BBC World, Radio Free Europe, Radio Free Asia, Voice of America – überall Kürzungen und Entlassungen.

Vielen privaten Medien geht es ebenfalls schlecht, für die Schweizer Medienbranche wird dieser Herbst als ein besonders trauriger in die Geschichte eingehen. Eine Journalistin aus Polen, die die Schweiz gut kennt, hat mir vorgestern geschrieben: Es sei – vom Ausland her betrachtet – krass, was die reiche Schweiz mit ihren Medien mache. Oder geschehen lasse.

Während es bei den Privaten jedoch hauptsächlich wirtschaftliche Gründe sind, sind es bei den eingangs genannten Medien politische Gründe, die zu den Kürzungen geführt haben. Öffentlich-rechtliche Medien agieren nicht im luftleeren Raum, sie schliessen Vereinbarungen mit Regierungen ab. Und diese haben sich, aus unterschiedlichen Gründen, dazu entschieden ihre Auslandsangebote zu schwächen.

Andere haben es besser.

Staatliche Propagandavehikel, die ihre Weisungen direkt aus der Regierungszentrale erhalten, erfreuen sich über stetig wachsende Budgets: Aus dem Haushalt der russischen Föderation fliessen beispielsweise im laufenden Jahr knapp 400 Millionen Dollar zu Russia Today, das seine Operationen global ausbaut. Dazu kommen weitere hunderte Millionen für andere Sender.

In China freut sich die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua News ebenfalls über ein stark steigendes Budget und hat mittlerweile 900 Millionen Dollar zur Verfügung.

Sie hat ihr Netzwerk übrigens nicht nur in afrikanischen und asiatischen Ländern ausgebaut, sondern beispielsweise auch in Genf. Im Palais des Nations stockt Xinhua News sein Team stetig auf, es ist mittlerweile eine zweistellige Zahl. Wir von Swissinfo sind eine der wenigen Schweizer Redaktionen, die noch ein Büro dort haben. Wir haben genau einen Kollegen vor Ort.

Russia Today und Xinhua News freuen sich, wenn sie Meldungen über Kürzungen in demokratischen Staaten hören, das Spielfeld lichtet sich zu ihrem Vorteil. Und sie können sich über neue Kolleginnen und Kollegen freuen: Autoritäre Regime wie der Iran, Vietnam, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate haben kein Problem damit, mehr Geld in ihre Propagandasender zu stecken.

Denn sie verstehen ihre Wichtigkeit.

Auch wenn das viele so sehen möchten: Die Schweiz ist keine Insel. Isolation führt nicht dazu, dass Probleme verschwinden. Den Blick nach innen richten heisst nicht, dass die Welt besser wird. Und es heisst auch nicht, dass man nicht behelligt wird. Wer glaubt, Neutralität und Abseitsstehen werden die Schweiz durch stürmisches Wetter bringen, hat noch nicht verstanden, wie sich das allgemeine Klima verändert hat.

Weltweit gibt es immer weniger Demokratien, und sie werden zudem schwächer. Propaganda und Desinformation können immer einfacher generiert und verbreitet werden. Tech-Dominanz zementiert Ungleichheiten und höhlt Gesellschaften von innen aus.

Journalismus und freie Medien sind kein Zaubermittel dagegen. Aber immerhin ein Bollwerk. Verschwinden sie, schwächt das die Gesellschaften und die Demokratie insgesamt.

Wo ist dabei unsere Stimme? Als Schweiz und als Europa? Erwarten wir, dass sich andere für uns einsetzen? Wollen wir uns in neue Abhängigkeiten begeben? Wollen wir abseits stehen, wenn die Zukunft geformt wird?

Die Schweiz muss sich diese Fragen stellen, und wir müssen darüber diskutieren. Die nächsten Monate und Jahre werden entscheidend sein für den Schweizer Journalismus. Wir rufen darum Freunde und Unterstützerinnen auf, sich für freie, unabhängige Medien einzusetzen. Im Gespräch in der Beiz, bei der Arbeit, mit den Politikern. Denn es braucht ein Umdenken in diesem Land, und zwar schnell.

Dieser Text ist der Redebeitrag von Swissinfo-Redaktor Giannis Mavris am Protestanlass vom Dienstag, 10. November 2026 gegen den Abbau beim Auslandangebot der SRG.

Mavris ist seit 2020 Redaktor von Swissinfo und leitet das Leiter Ressort Foreign Affairs

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.