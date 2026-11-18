18.11.2026

Klaus-Dieter Koch

In Biel dürfte man am Montag kurz die Luft angehalten haben: Amazon MGM hat Robert Pattinson als neuen James Bond vorgestellt (persoenlich.com berichtete). Seit 1995 trägt 007 Omega am Handgelenk. Pattinson aber ist seit September globaler Botschafter von Jaeger-LeCoultre und damit für Richemont tätig, also für das andere Lager der Schweizer Uhrenindustrie. Omega hat «derzeit keinen Kommentar».

Ein glaubwürdiges Uhren-Testimonial wird dieser Bond für keine der beiden Marken. Trägt er Omega, wissen alle, dass er eigentlich Jaeger-LeCoultre vertritt. Trägt er Jaeger-LeCoultre, bricht eine der wertvollsten Produktplatzierungen der Filmgeschichte ab. Der Fall zeigt, auf welch dünnem Eis Markenführung steht, die sich auf geliehene Gesichter verlässt.

Die Abkürzung, die selten ans Ziel führt

Viele Markenverantwortliche suchen eine Abkürzung zu neuen, jüngeren Zielgruppen. Diese Abkürzung heisst, gerade im Luxus, fast immer Testimonial. Fussballer, Schauspielerinnen und Musiker werden samt ihrer Social-Media-Gefolgschaft auf Zeit gebucht – in der Hoffnung, dass ihr Image auf die Marke abfärbt.

Das Problem liegt im Wort «gebucht». Die Marke mietet Bekanntheit, Coolness oder Glaubwürdigkeit, die ihr nicht gehört. Eigene Markenkompetenz entsteht nur aus dem, was ein Unternehmen selbst leistet und beweisen kann. Testimonials sind deshalb Prothesen: Sie ersetzen eine fehlende Fähigkeit eine Zeit lang, lassen sie aber nicht nachwachsen.

Hinzu kommt der sogenannte Vampir-Effekt: Das Publikum merkt sich den Star, nicht den Absender. Ein gemietetes Gesicht wird nie zum eigenen Markensignal – es wirbt oft parallel für andere und geht mit dem Vertrag. Endet die Laufzeit, endet meist auch der Imagetransfer. Was bleibt, ist kein Sediment in der Marke, sondern eine Rechnung.

Was nachhaltiger wirkt

Die Alternative ist weniger Glamour und mehr eigene Spitzenleistung, die konsequent und kohärent ausgedrückt wird. Eine Uhrenmarke, die über Präzision, Werkstattgeschichte oder technische Erstleistungen spricht, baut Kompetenz auf, die ihr niemand abwerben kann. Dieses Kapital wächst mit jedem Jahr und kündigt nicht.

Testimonials sind nicht grundsätzlich falsch. Roger Federer trägt seit 2001 Rolex, über seine Karriere hinaus – er ist längst Teil der Markenerzählung. Bei On stieg er 2019 sogar als Teilhaber ein: Aus dem Testimonial wurde ein Mitunternehmer.

Omega kann Glück haben, und Pattinson trägt im Film doch wieder eine Seamaster. Die Lehre bleibt: Wer seine Markenkompetenz leiht, kann sie jederzeit verlieren. Wer sie besitzt, nicht.

Klaus-Diester Koch ist Gründer der Unternehmensberatung BrandTrust.

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