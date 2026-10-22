Publiziert am 22.10.2026

Verschiedene Sportverbände, TV-Anbieter und Telekomkonzerne haben am Donnerstag unter dem Namen «StreamSafe» eine schweizweite Kampagne gegen das illegale Streamen von Sportinhalten lanciert. Illegale Streaming-Angebote schadeten nicht nur Sendern und Rechteinhabern, sondern seien auch für die Nutzer eine potenzielle Gefahr.

Dies, weil solche Plattformen oft mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stünden, heisst es in einer Medienmitteilung dazu. Laut einer Studie nutzen rund 634’000 Menschen in der Schweiz illegale Plattformen, so das Communiqué. Das entspreche mehr als 9 Prozent der Schweizer Bevölkerung von 16 bis 74 Jahren.

Die Kampagne wird schweizweit ausgespielt, unter anderem in den Stadien der Fussball-Super-League und der Eishockey-National-League, auf den Programmen und Plattformen der beteiligten Sender und Streaming-Dienste, in Kinos sowie in verschiedenen Medien.

Mitglieder der Allianz sind die Swiss Football League, die Eishockey National League, Laliga, Bundesliga, Premier League, UEFA, Canal+, Swisscom und Blue Sport, Sunrise und MySports, Sky, One+, Dazn sowie die Kudelski-Tochterfirma Nagra Vision. (sda/nil)