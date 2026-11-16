Publiziert am 16.11.2026

Am 21. und 22. April 2027 führen drei Berner Unternehmen im Stadion Wankdorf das erste AI Sports Forum durch: die Kommunikationsagentur Newsroom Communication, die Sportmarketingfirma Playmakers und die 2025 gegründete Firma Veanu. Das teilen die Veranstalter mit. Newsroom Communication arbeitet unter anderem für die Young Boys und die Swiss Football League. Mitgründer Benjamin Blaser gehört zu den Initianten des Corporate Newsroom Summit. Playmakers-Inhaber Philippe Siffert betreute nach eigenen Angaben beim FC Basel die Sponsoren.

Die Konferenz richtet sich an Führungs- und Fachpersonen. Sie behandelt den Einsatz künstlicher Intelligenz in Administration, Vermarktung, Datenmanagement und Leistungssport. Beispiele sind Spielberichte, die Auswertung von Sponsoring oder die Analyse von Trainingsdaten. «Der Nutzen von KI muss sich nicht immer nur in einer besseren sportlichen Leistung zeigen. Für eine Organisation kann schon viel gewonnen sein, wenn die Geschäftsstelle weniger Zeit für Routineaufgaben braucht», lässt sich Joel Wiedmer, Mitglied der Geschäftsleitung von Newsroom Communication, in der Mitteilung zitieren.

Angekündigt sind unter anderem Björn Bruhin von Swiss-Ski, Mike Kurt von Swiss Olympic und Jesse Davis, KI-Forscher an der belgischen Universität KU Leuven. Das Programm auf Deutsch und Englisch umfasst eine Keynote, ein Panel, Praxisblöcke aus Sportorganisationen und zwei parallele Themenblöcke. Der eine behandelt Leistung und Athletenentwicklung, der andere Business, Daten und Markt. Thema sind auch Datenqualität und der Umgang mit sensiblen Informationen. Dazu kommt ein Marktplatz mit Anbietern.

Eine ähnliche Konferenz fand in Deutschland bereits statt. Die Hamburger Agentur Transform Sports führte im Dezember 2025 im Rahmen des Kongresses Sport Marke Medien an der ISPO München einen AI Sports Summit durch. (pd/nil)