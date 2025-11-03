Jeff: Briskly bietet Content und Nähe zur Creator-Community

Publiziert am 03.11.2025

Briskly hat sich auf den schnellen, täglichen, plattform-optimierten Markenauftritt spezialisiert und bietet Marken einen kuratierten Zugang zu über 100 Creators und übernimmt die Konzeption, Produktion, Koordination und Qualitätskontrolle aller Content-Formate. Zum Angebot gehören neben Creator-Content auch EGC (Employee Generated Content) und UGC-Kampagnen (User Generated Content). Ebenfalls zum Angebot gehört Influencer-Kooperationen.

Höhere Qualität dank weniger Reibungsverluste

Briskly unterscheidet sich von klassischen Social-Media-Agenturen durch die Nähe zur Creator-Community. Vertraut mit ihrer Sprache und ihrer Welt, lässt sich das strategisch Beste für Marken herausholen: mit weniger Reibungsverlusten, höherer Qualität und Inhalten, die performen.

«Viele Unternehmen sind überfordert mit dem Tempo und der Vielfalt an Formaten auf Social Media», so Stefan Huggenberger, Partner und Head of Strategy & Innovation bei Jeff. «Briskly ist unsere Antwort darauf. Wir machen Content für eine organische Markenpräsenz, mit Kreativen, die das Medium verstehen, kosteneffizient und mit geringem Aufwand für unsere Kund:innen».

«Braucht Mut, sich aus der Komfortzone zu trauen»

Geführt wird Briskly von der Influencerin Cristina Rúbies und vom Witwinkel-Mitgründer Tim Vogt. Beide bringen ein tiefes Verständnis für die Creator-Welt und die Content-Produktion mit. «Briskly ist für uns die logische Weiterentwicklung: Wir wollen nicht nur Plattformen bespielen, sondern Marken befähigen, Teil der Kultur zu werden und Communitys aufzubauen. Dafür braucht es neue Prozesse, ein neues Mindset und manchmal auch etwas Mut, sich aus der Komfortzone zu trauen», so Cristina Rúbies. (pd/nil)