ChatGPT und Co. haben sich laut einer Studie so rasch in den Alltag von Jugendlichen integriert wie kein anderes Medium davor. 71 Prozent der 12- bis 19-Jährigen haben bereits Erfahrung mit künstlicher Intelligenz. Bei den Messengern und Netzwerken stehen Instagram, TikTok, Snapchat und WhatsApp zuoberst. Die Untersuchung zeigt zudem neue Erkenntnisse zu Gaming und Cybermobbing.