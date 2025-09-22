Ringier: Innovationschefin Petra Ehmann verlässt Unternehmen

Publiziert am 22.09.2025

Petra Ehmann, Group Chief Innovation and AI Officer bei Ringier, war seit 2022 für den Aufbau der konzernweiten Kapazitäten in den Bereichen Innovation, KI und Produktmanagement verantwortlich.

Unter Ehmanns Führung habe Ringier eine umfassende Strategie geschaffen zur Weiterentwicklung der digitalen Fähigkeiten, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens. Ehmann schuf einen gruppenweiten Accelerator, der Innovation und Produktmanagement zu einem einheitlichen Ansatz vereinte. «Petra brachte eine seltene Kombination aus strategischer Vision und zügiger Umsetzung mit, die unsere Herangehensweise an Innovationen als Gruppe geprägt hat», würdigt CEO Marc Walder ihren Beitrag.

Die 130 Gesellschaften und rund 6000 Mitarbeitenden von Ringier weltweit profitierten von den strategischen Lösungen und KI-Initiativen, die unter Ehmanns Verantwortung entwickelt wurden. Ihr Team fungierte als Kompetenzzentrum für die gesamte Gruppe und etablierte eine Kultur des Rapid Prototyping und datengestützter Erkenntnisse.

«Es war mir eine Ehre, die Bereiche Innovation und KI für die Ringier-Gruppe zu leiten», erklärt Ehmann ihren Abschied. Sie sei stolz darauf, «eine starke Grundlage für die Zukunft in all unseren Geschäftsbereichen – von Media, über digitale Marktplätze bis hin zu Sports Media» geschaffen zu haben.

Das bisherige Innovation- und KI-Team wird künftig in die bestehenden Ringier-Divisionen integriert. Ehmann sieht dies als den richtigen Zeitpunkt, «um den Innovationsstaffelstab an die einzelnen Unternehmen weiterzugeben». Walder bedauert den Verlust: «Ihre Entscheidung, sich einer neuen Herausforderung zu widmen, ist für uns sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene ein grosser Verlust.» Über Ehmanns berufliche Pläne steht nichts in der Medienmitteilung. (pd/nil)