Publiziert am 24.02.2025

Die allgegenwärtigen Smartphones und andere digitale Tools können die frühkindliche Entwicklung beeinflussen. Zudem kann eine intensive Nutzung durch Erwachsene die Eltern-Kind-Interaktion stören, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Leitfaden «Aufwachsen mit digitalen Medien»

Die Kampagne unter dem Titel «Aufwachsen mit digitalen Medien» soll daher mit einem Leitfaden, Informationsflyern und einem sogenannten Medienmeter behilflich sein. Damit ist eine Orientierungshilfe in Form eines bebilderten und beschrifteten Meters gemeint, welche Empfehlungen zum altersgerechten Medienkonsum gibt.

Da Säuglinge und Kleinkinder viel ungeteilte Aufmerksamkeit und gemeinsame Erlebnisse mit ihren Eltern brauchen, empfiehlt der Leitfaden, während der ersten beiden Lebensjahre komplett auf die Nutzung digitaler Medien zu verzichten.

Leitfaden empfiehlt bildschirmfreie Zeiten

Langes Stillsitzen vor einem Bildschirm verhindere das Aneignen wichtiger sensorischer und motorischer Fähigkeiten, heisst es weiter. Ab zwei Jahren könnten die Kinder bewusst ausgewählte digitale Medien in Begleitung der Eltern spielerisch entdecken. Deren Konsum sollte jedoch bis ins Alter von vier auf ein Minimum beschränkt werden, wie es im Leitfaden heisst. Zudem empfiehlt der Leitfaden bildschirmfreie Zeiten in der Familie sowie den Schutz der Privatsphäre der Kinder, etwa beim Veröffentlichen von Fotos in den sozialen Medien. (sda/nil)