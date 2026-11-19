Publiziert am 19.11.2026

Die in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichte James-Studie untersucht das Freizeit- und Medienverhalten von Jugendlichen in der Schweiz. Die repräsentative Erhebung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und von Swisscom erscheint seit 2010 alle zwei Jahre. Für die aktuelle Ausgabe wurden 1088 12- bis 19-Jährige aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin befragt. Die wichtigsten Ergebnisse:

KI wird zum Alltagswerkzeug

Künstliche Intelligenz hat sich bei Jugendlichen innert zwei Jahren stark verbreitet. 66 Prozent nutzen Anwendungen wie ChatGPT, Gemini oder Copilot regelmässig, um Informationen zu suchen. 2024 waren es erst 22 Prozent. Damit liegen KI-Anwendungen bei der Informationssuche auf Platz drei hinter Suchmaschinen und Messengerdiensten. Auch zur Unterhaltung werden sie häufiger eingesetzt: 21 Prozent nutzen sie dafür regelmässig, 2024 waren es erst 5 Prozent.

Mit Smartphones wird viel Zeit verbracht

Praktisch alle Jugendlichen (99 Prozent) besitzen ein Smartphone. Im Durchschnitt nutzen sie das Handy in der Freizeit nach eigenen Angaben an einem Wochentag 3 Stunden und 15 Minuten. An einem Wochenendtag sind es 4 Stunden und 36 Minuten. Seit 2016 ist die Nutzungsdauer damit weitgehend stabil geblieben, wie die James-Studie 2026 zeigt.

Deutliche Unterschiede gibt es hingegen je nach Schultyp: Schülerinnen und Schüler einer Realschule verbringen an einem Wochentag im Schnitt 46 Minuten länger am Smartphone als jene einer Sekundarschule. Im Vergleich zu Jugendlichen im Untergymnasium beträgt der Unterschied sogar mehr als eineinhalb Stunden (1 Stunde und 36 Minuten). Zwischen Mädchen und Jungen sowie den verschiedenen Altersgruppen zeigen sich dagegen keine signifikanten Unterschiede

Sport ist beliebter als Bildschirmzeit

Laut der Studie treiben die Befragten sowohl allein als auch mit Freunden weit lieber Sport als dass sie Filme schauen, Social Media nutzen oder gamen. Besonders oft wurde von den Jugendlichen Fussball, Joggen, Fitness und Velofahren als Lieblingbeschäftigungen erwähnt.

Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2024 hat regelmässiger Sport (71 Prozent) sogar das Treffen von Freunden (69 Prozent) als häufigste Freizeitaktivität überholt. Ebenfalls hoch im Kurs steht das Nichtstun: 62 Prozent ruhen sich täglich oder mehrmals pro Woche aus.

Lesen und Kreativität bleiben wichtig

Neben Sport gehören Lesen und kreative Tätigkeiten wie Malen und Zeichnen zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen. Etwas mehr als ein Viertel der 12- bis 19-jährigen (26 Prozent) gab an, täglich oder mehrmals pro Woche Bücher zu lesen. Diese Zahl ist seit 2010 konstant geblieben. Musik hören gar 92 Prozent der Jugendlichen mehrmals pro Woche. Im Untergymnasium lesen dabei 46 Prozent der Befragten regelmässig Bücher - rund doppelt so viele wie in der Sekundarschule (25 Prozent) und der Realschule (21 Prozent).

Zeit mit der Familie gewinnt an Bedeutung

Während im Jahr 2010 erst 16 Prozent der Jugendlichen regelmässig ihre Freizeit mit ihren Angehörigen verbrachten, hat sich dieser Anteil seither mehr als verdoppelt. 2026 liegt er bei 38 Prozent. Gleichzeitig gehen Jugendliche immer seltener an Partys oder in Nachtclubs. So gaben 2010 noch 6 Prozent an, täglich oder mehrmals pro Woche an Partys zu gehen, 2026 waren es noch 2 Prozent. Bei Disco- und Nachtclubbesuchen sank der Anteil im gleichen Zeitraum von 4 auf 1 Prozent.

Whatsapp bleibt die wichtigste App

Whatsapp wird von nahezu allen Jugendlichen regelmässig genutzt. Zusammen mit Instagram, TikTok und Snapchat gehört der Dienst zu den vier beliebtesten Apps. Die Nutzung sozialer Netzwerke und Messenger bleibt insgesamt auf hohem Niveau stabil. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den Plattformen zunehmend: Auch Messenger bieten inzwischen öffentliche Inhalte, Kanäle und Funktionen wie Storys.

Fast jede vierte Person erlebt digitale Ausgrenzung

59 Prozent der Jugendlichen haben in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal erlebt, dass sie in privaten Nachrichten beschimpft oder beleidigt wurden. 23 Prozent wurden aus Online-Gruppen ausgeschlossen. Ebenfalls 23 Prozent berichteten, dass peinliche oder unangenehme Fotos beziehungsweise Videos von ihnen verbreitet wurden. 22 Prozent wurden online verspottet oder gehänselt. Die Studie fragte dabei nach konkreten Erlebnissen und nicht danach, ob sich die Jugendlichen selbst als Mobbingopfer bezeichnen

Fremde fragen Jugendliche nach ihrem Körper

29 Prozent der Jugendlichen wurden in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal von einer fremden Person im Internet nach dem Aussehen ihres Körpers gefragt. 27 Prozent wurden mit unerwünschten sexuellen Absichten angesprochen. Jede fünfte der 12- bis 19-Jährigen (20 Prozent) wurde von einer fremden Person aufgefordert, erotische Fotos von sich zu verschicken. Mädchen werden zudem deutlich häufiger als Jungen (28 Prozent gegenüber 11 Prozent) zum Versenden solcher Bilder aufgefordert. (sda/spo)