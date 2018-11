Tamedia Advertising: Kooperation mit Mediabox eingegangen

Tamedia Advertising und die Werbeagentur Mediabox spannen im Bereich Social-Media-Werbung zusammen und bündeln ihre Facebook- und Instagram-Accounts. Dadurch wächst «tSocial», das Social-Media-Werbeangebot von Tamedia, zu einem der reichweitenstärksten Werbenetzwerke der Schweiz heran, wie es in einer Mitteilung heisst. Die gemeinsamen Social-Media-Reichweiten würden den Kunden im Werbepaket «Reach» angeboten. Die Werbung wird laut Mitteilung als «transparent deklarierter Post» auf den Facebook-Fanpages und Instagram-Accounts der beiden Partner distribuiert sowie zusätzlich auch auf den themenspezifischen Facebook- und Instagram-Verticals von Tamedia, die unter dem Namen «ReSurf» zusammengefasst werden.

«Die Facebook- und Instagram-Assets von Mediabox ergänzen das ‹tSocial›-Produkt ‹Reach› von der Reichweite sowie von der Qualität her ideal», wird Marcel Kohler, Leiter Werbung & Pendlermedien und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, zitiert. «Über die themenspezifischen Verticals von Mediabox und ‹ReSurf› sowie der Premium-Medienmarken von Tamedia erreichen wir jetzt beinahe jede Person in der Schweiz und sind in der Lage, eine auf die Werbeziele perfekt zugeschnittene Social-Media-Kampagne zu gestalten.»

Sechs Millionen Nutzer wöchentlich

Insgesamt weisen die gebündelten Facebook- und Instagram-Accounts von Tamedia und Mediabox laut eigenen Angaben über vier Millionen Fans und Followers auf und erreichen jede Woche kumuliert bis zu sechs Millionen Nutzer. «ReSurf» spielt dabei laut Mitteilung einen wesentlichen Erfolgsfaktor: Die themenspezifischen Facebook- und Instagram-Verticals von Tamedia weisen in der Deutschschweiz mittlerweile eine Fan- und Follower-Basis von über 750’000 und eine wöchentliche Reichweite von 2,5 Millionen Nutzern aus. Als nächstes ist der Ausbau der themenspezifischen «ReSurf»-Verticals, über die Kunden ihre Werbebotschaften spezifischen Communities zugänglich machen können, auch in der Westschweiz geplant.

Neben «Reach» können weiterhin die beiden anderen «tSocial»-Produkte «Monobrand», mit dem der Werbekunde auf den einzelnen Medienmarken von Tamedia präsent ist, sowie «Premium Netzwerk», das alle Medienmarken von Tamedia inkludiert, gebucht werden. (pd/cbe)