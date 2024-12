Cablex: Laure Willemin wird Technologiechefin

Publiziert am 12.12.2024

Cablex, Anbieterin von Netzinfrastruktur und Telekommunikationslösungen in der Schweiz, ernennt Laure Willemin als Chief Technology and Information Officer (CTIO). Die erfahrene IT-Expertin wird ab Februar 2025 die IT von Cablex leiten und dadurch die digitale Transformation des Unternehmens vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung. Mit über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen System Engineering, Software Engineering und Solution Architecture bringe Laure Willemin die nötigen Kompetenzen mit, die IT von Cablex weiterzuentwickeln. In ihren vergangenen Tätigkeiten konzentrierte sich Laure Willemin auf Data, Analytics und KI sowie die Transformation von Plattformen und baute skalierbare Softwaresysteme mit modernster Technologie auf. (pd/wid)