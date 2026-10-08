Publiziert am 08.10.2026

Die Internetverwaltung Icann hat die Bewerbung für .lugano am 7. Oktober veröffentlicht, zusammen mit allen übrigen Gesuchen der ersten Vergaberunde seit 2012. Insgesamt sind es 1615. Als Bewerberin eingetragen ist auch die Città di Lugano. Verantwortlich für die Eingabe ist die siebenköpfige Stadtregierung um Stadtpräsident Michele Foletti.

Andernorts überlassen Städte das Feld privaten Firmen, wie Domaintechnik in einem Fachartikel schreibt. So stehe hinter .vienna, .salzburg, .muenchen und .bremen Unternehmen. Der Bremer Senat hat im Juli entschieden, sich nicht selbst zu bewerben. Dem Land sollten keine Kosten entstehen. Neben Lugano bewirbt sich einzig die italienische Region Kampanien als Behörde um eine geografische Endung (.campania).

«Dass Lugano sich selbst bewirbt, ist in dieser Runde einmalig. Die Stadt zahlt die Gebühr, trägt das Risiko, entscheidet aber auch allein, wer eine .lugano-Adresse bekommt», sagt Fabian Ledl von Domaintechnik. Das Unternehmen nimmt bereits Vormerkungen für solche Adressen entgegen. Die Icann-Gebühr beträgt laut Domaintechnik 227'000 US-Dollar pro Endung.

Laut der Bewerbung will Lugano die Endung schrittweise einführen. Zuerst kommen Verwaltung und Institutionen an die Reihe, danach Betriebe, Vereine und Einwohnende mit nachweisbarem Bezug zur Stadt. In einer dritten Phase sind Funktionen für KI-Agenten vorgesehen. Seit 2022 positioniert sich Lugano mit dem «Plan ₿» als Krypto-Standort. Ob die Endung damit zusammenhängt, geht aus der Bewerbung nicht hervor.

Aus der Schweiz stammen 13 Bewerbungen, darunter jene von Novartis, dem Internationalen Olympischen Komitee und der Stiftung Ethereum. Die Endung .lugano ist die einzige geografische. Bisher gibt es mit .swiss eine Endung des Bundes und mit .zuerich eine des Kantons Zürich. Eine Schweizer Stadt mit einer eigenen Endung gibt es noch nicht.

Am 17. November publiziert die Icann die definitive Liste der Endungen. Danach können bis 16. März 2027 Einwände erhoben werden. Domaintechnik rechnet damit, dass .lugano frühestens Ende 2027 startet. (pd/nil)