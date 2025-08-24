Publiziert am 24.08.2025

Die elektronische Identitätskarte soll freiwillig sein – so betont es der Bund vor der Abstimmung von Ende September. Doch nun zeigt sich: Nicht in jedem Fall müssen Alternativen zur E-ID angeboten werden. Private Firmen, die rein digitale Dienste anbieten, können den elektronischen Ausweis zur Pflicht machen, berichtet die NZZ am Sonntag.

Das heisst: Wer etwa bei einem Online-Shop oder einem Mobilfunkanbieter ohne physische Filialen etwas bestellen will, könnte künftig zwingend eine E-ID brauchen. Während Befürworter der E-ID darauf verweisen, dass man wegen der wirtschaftlichen Konkurrenz immer eine Wahlfreiheit haben werde, warnen die Gegner vor einem schleichenden Zwang: Das Beispiel zeige, dass die Sicherheitsgarantien fehlten, dass die E-ID tatsächlich freiwillig sei und bleiben werde. (pd/spo)