Podcast-Serie

Wie Künstliche Intelligenz Kunst verändert

Wie Künstliche Intelligenz Kunst verändert

In der ersten Folge telefoniert Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Schweizer Satiriker Karpi.

In der ersten Folge telefoniert die deutsche Bundeskanzlerin mit dem Schweizer Satiriker Karpi. «Angela Merkels geklonte Stimme ist wohl erstmals in dieser Art zu hören», wie die Macher in einer Mitteilung schreiben.