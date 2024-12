OpenAI

Zürich wird fünfter Europa-Standort

Zürich wird fünfter Europa-Standort

Der ChatGPT-Entwickler will seine europäische Präsenz ausbauen und einen Standort in Zürich eröffnen.

Der ChatGPT-Entwickler will seine europäische Präsenz ausbauen und einen Standort in Zürich eröffnen. Es ist nach London, Paris, Brüssel und Dublin die fünfte Niederlassung des US-amerikanischen KI-Unternehmens in Europa.