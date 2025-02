Publiziert am 25.02.2025

Die Initiative Digital Ad Trust Switzerland hat ihren aktuellen Bericht für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Dieser präsentiert die neuesten Kennzahlen zu Sichtbarkeit, Ad Fraud und Brand Safety im Schweizer Werbemarkt.

Die Ergebnisse zeigen: Auch im buchungsstarken Weihnachtsquartal blieb die Qualität digitaler Werbeplätze auf stabilem Niveau. Während die Ad Fraud-Rate weiterhin sehr niedrig bleibt und Brand Safety unverändert ein Rekordtief aufweist, verzeichnete die Sichtbarkeit digitaler Werbung zum Jahresende einen leichten Rückgang.

Sichtbarkeit digitaler Werbung leicht gesunken

Die Sichtbarkeitsrate (Visibility) für Displaywerbung erreichte im vierten Quartal 71,6 Prozent – ein leichter Rückgang um 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal.

Desktop-Formate behielten mit 80,0 Prozent eine hohe Sichtbarkeit bei, sanken jedoch leicht um 0,8 Prozentpunkte. Besonders positiv entwickelte sich das Format 994x250, das mit 75,3 Prozent eine Verbesserung um 1,5 Prozentpunkte erzielte. Das 300x600-Format hingegen verzeichnete einen Rückgang von 5,4 Prozentpunkten.

Bei mobilen Werbeformaten lag die Sichtbarkeitsrate bei 68,0 Prozent, was einem leichten Rückgang von 0,4 Prozentpunkten entspricht. Das weit verbreitete 300x250-Format sank um 2,9 Prozentpunkte auf 66,2 Prozent, während das Format 320x416/480 um 2,3 Prozentpunkte auf 69,7 Prozent zulegen konnte.

Ad Fraud bleibt auf niedrigem Niveau

Die Ad Fraud-Rate blieb mit 0,48 Prozent äusserst niedrig und stieg nur geringfügig um 0,07 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. Desktop-Formate wiesen eine leicht erhöhte Ad Fraud-Rate von 0,96 Prozent auf, während mobile Formate mit 0,34 Prozent nahezu unverändert blieben. Das Format 300x250 zeigte mit 0,45 Prozent einen leichten Anstieg um 0,17 Prozentpunkte.

Brand Safety weiterhin auf Rekordtief

Die Brand Safety-Rate verharrte unverändert bei 0,02 Prozent – dem gleichen Wert wie im dritten Quartal. Diese konstant niedrigen Werte belegen die hohe Qualität und Sicherheit digitaler Werbeumfelder in der Schweiz, selbst in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit.

Fazit: Hohes Vertrauen in digitale Werbung

Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, kommentiert die Quartalszahlen so: «Die stabilen Ad Fraud- und Brand Safety-Werte zeigen, dass die Transparenz und Qualität digitaler Werbung weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Trotz des leichten Rückgangs in der Sichtbarkeit ist das Vertrauen in digitale Werbeformate unverändert gross. Besonders in der buchungsstarken Zeit rund um das Jahresende ist dies ein positives Signal für Werbetreibende und Publisher.»