GTA 6: Rekordgame treibt Datenverkehr in die Höhe

Publiziert am 16.11.2026

Laut Sony und Microsoft ist GTA 6 das meistvorbestellte Spiel in der Geschichte ihrer Online-Stores. Es erscheint am 19. November für Playstation 5 und Xbox Series X/S. Die Analyseplattform Sensor Tower schätzt, dass bis zum 11. November über zehn Millionen Exemplare verkauft wurden und das Spiel damit eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Die Standard-Edition kostet 79,99 Euro, die Ultimate-Edition 99,99 Euro. Eine Disc gibt es zum Start nicht: Die Verkaufsverpackung enthält nur ein Poster und einen Downloadcode.

Seit dem 10. November läuft der Vorab-Download des über 200 Gigabyte grossen Spiels. Die höchsten Spitzen verzeichnete Sunrise in den ersten Stunden. Über den Tag gerechnet lag das Download-Volumen rund 30 Prozent über dem üblichen Niveau, wie der Anbieter der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Das Netz habe die Belastung problemlos bewältigt. Salt stellte nur punktuell mehr Datenverkehr fest. Swisscom macht keine Angaben, weil das Unternehmen nicht erhebt, welche Quellen den Datenbedarf auslösen. Sunrise und Salt sehen genügend Reserven für den offiziellen Start. Mit einem Anschluss von 10 Megabit pro Sekunde dauert der Download rechnerisch über 47 Stunden, bei 1000 Megabit etwa 28 Minuten.

Die Entwicklungskosten werden auf eine bis zwei Milliarden Dollar geschätzt. Der Vorgänger GTA 5 spielte nach seinem Erscheinen 2013 innert drei Tagen eine Milliarde Dollar ein und verkaufte sich seither über 200 Millionen Mal. Die Branche knüpft Hoffnungen an den neuen Teil. «GTA ist eine dieser Marken, die das Potential haben, alle mitzuziehen», sagte Games-Investor Joost van Dreunen der deutschen Nachrichtenagentur DPA. Weltweit haben in der Games-Industrie seit 2022 Zehntausende ihre Stelle verloren, zugleich verteuern steigende Chippreise Konsolen und Gaming-PCs.

Der Weg zum Release verlief holprig. Nach einem Hackerangriff tauchten 2022 rund 90 Clips aus frühen Entwicklungsversionen auf. Als Täter wurde ein britischer Teenager aus dem Umfeld der Hackergruppe Lapsus$ ermittelt. Das Entwicklerstudio Rockstar bezifferte den Schaden auf rund fünf Millionen Dollar. Auch der erste Trailer gelangte 2023 vorzeitig an die Öffentlichkeit. Er wurde innert 24 Stunden über 93 Millionen Mal auf YouTube angesehen und kündigte das Spiel für 2025 an. Danach verschob Rockstar den Start zweimal.

Noch offen ist ein Rechtsstreit vor einem Arbeitsgericht in Glasgow. Rockstar hatte 34 Beschäftigte entlassen. Die Gewerkschaft IWGB wirft dem Studio vor, die Kündigungen hätten mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft zu tun. Rockstar begründet sie mit der Weitergabe vertraulicher Informationen. Ein Urteil steht noch aus. (sda/nil)