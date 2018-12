Scope schaltet das kuratierte Portal ab und fokussiert dafür auf das B2B-Geschäft. Die Firma wird ihr News-Portal auf Ende dieser Woche abschalten. Die kuratierten «Boxen» unter thescope.com, die mobilen Apps für iOS und Android und der E-Mail-Digest (der morgendliche Newsletter mit den kuratierten Nachrichten des Vortags) werden ab Freitag nicht mehr aktualisiert respektive nicht mehr versendet. Dies schreibt die Firma von Peter Hogenkamp am Montag in einer Mitteilung.

Obwohl für den Service, der im Januar 2015 unter dem Namen «Niuws» an den Start gegangen war, in fast vier Jahren über 27’000 registrierte User gewonnen werden konnten und über 60 Kuratorinnen und Kuratoren täglich eine Auswahl an guten Artikeln zu diversen Themen verlinkten, «war es nicht gelungen, mit diesem Modell nachhaltig ausreichend Umsatz zu generieren», heisst es in der Mitteilung.

Sehr gut laufe dagegen das Firmenkundengeschäft, auf das sich die Firma schon seit zwei Jahren mehrheitlich konzentriert hatte. Die Kuratier-Software wird als «Software as a Service» an Firmen und Organisationen lizenziert. So wurden im Jahr 2018 über 25 neue Kunden wie Barry Callebaut, Bluewin, furrerhugi oder Homegate gewonnen, die Scope für diverse Formen der Kommunikation, von Content Marketing über Bestandskundenpflege bis zu interner Kommunikation, einsetzen.

Jens Alder nimmt Einsitz

Im Zuge der Neuausrichtung konnte in diesem Jahr Jens Alder für den Scope-Verwaltungsrat gewonnen werden. Alder ist ehemaliger CEO der Swisscom und hat beziehungsweise hatte seit zehn Jahren diverse hochkarätige Verwaltungsratsmandate inne, u.a. bei Alpiq, Goldbach Group, CA Technologies. Bei Scope ersetzte er Viktor Giacobbo. Damit sind neben Peter Hogenkamp als Präsident nun Jens Alder, Andreas Von Gunten und Jürg Stuker Mitglieder des Scope-Verwaltungsrats.

Für Scope-Mehrheitsaktionär Peter Hogenkamp überwiegt klar der positive Ausblick. In der Mitteilung schreibt er: «Wir sind einerseits etwas traurig, weil wir wie Tausende treuer Scope-Fans die kuratierten News sehr geliebt haben, aber wir freuen uns vor allem auf den kompletten Fokus auf unser erfolgreiches Firmenkundengeschäft, der uns erlauben wird, im nächsten Jahr hier noch schneller zu wachsen.»

Die Scope Content AG in Zürich, gegründet im Jahr 2012 als NewsCron SA in Lugano, hat eine Cloud-basierte Software entwickelt, mit der sich Inhalte besonders einfach und schnell kuratieren lassen. (pd/eh)