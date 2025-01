Digital Trust Label: SGS übernimmt das Zertifizierungssystem

Publiziert am 22.01.2025

Die Swiss Digital Initiative übergibt ihr Digital Trust Label an das Prüf- und Zertifizierungsunternehmen SGS. Wie am Mittwoch in Davos bekannt gegeben wurde, wird das international tätige Unternehmen künftig die Verantwortung für das Zertifizierungssystem zur Vertrauenswürdigkeit digitaler Dienste übernehmen. Die Übergabe markiert nach Angaben der Initiative einen wichtigen Entwicklungsschritt von einem innovativen Konzept zu einem international überprüfbaren Standard.

Das Digital Trust Label hat sich seit seiner offiziellen Einführung im Januar 2022 bereits bei Unternehmen wie Swiss Re, Swisscom und Swiss Post etabliert. 2024 wurde der Kriterienkatalog insbesondere auf die entscheidende Rolle der künstlichen Intelligenz erweitert (persoenlich.com berichtete).

Jan Meemken, Sub-Regional Manager DACH bei SGS, sieht in der Übernahme eine perfekte Ergänzung zur strategischen Vision des Unternehmens im Bereich digitaler Vertrauensdienste. «Wir setzen uns dafür ein, diese Schweizer Innovation international zu verbreiten und dabei ihre hohen Standards und ihre Glaubwürdigkeit zu wahren», wird er in der Mitteilung zitiert.

Die Präsidentin der Swiss Digital Initiative, Doris Leuthard, zeigt sich stolz über die Entwicklung des Labels, das sie als «Fair-Trade-Label für das digitale Zeitalter» bezeichnet. Mit der Übernahme durch SGS, das über 2700 Laboratorien und Geschäftseinrichtungen in 119 Ländern betreibt, soll das Digital Trust Label nun seine internationale Reichweite deutlich vergrössern und gleichzeitig seine strengen Zertifizierungsstandards beibehalten. (pd/spo)