TikTok

App-Firma zieht vor Oberstes US-Gericht

Die Betreiber der Video-App wollen per Eilantrag zunächst einen Aufschub erreichen.

Tiktok versucht, das in wenigen Wochen drohende Aus in den USA mit dem Gang vor das Oberste Gericht des Landes zu verhindern. Die Betreiber der Video-App wollen per Eilantrag zunächst einen Aufschub erreichen.