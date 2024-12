Wrapped-Kampagne: Spotify wirbt mit Nemo in Basel

Publiziert am 06.12.2024

Seit Mittwoch können Hörerinnen und Hörer ihre persönlichen Streaming-Highlights im Spotify-Jahresrückblick 2024 Wrapped entdecken und die meistgestreamten internationalen und nationalen Künstlerinnen und Künstler, Songs und Podcasts des Jahres wurden enthüllt.

Rund um den Jahresrückblick startete Spotify eine Marketingkampagne, die in 31 Märkten über (D)OOH, digitale Kanäle, Social Media und die eigene Plattform läuft, heisst es in einer Mitteilung. Am Marktplatz in Basel ist aktuell ein riesiges Out of Home-Plakat zu sehen, das den beeindruckenden ESC-Sieg von Nemo in diesem Jahr aufnimmt.

«Die Wrapped-Kampagne spiegelt wider, was die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland und weltweit in diesem Jahr bewegt hat – weit über Musik und Podcasts hinaus. Wrapped ist immer auch Ausdruck davon, wie Video, Audio und Kultur zusammenwachsen und sich immer wieder neu erfinden. Wir sind besonders stolz darauf, Erfolgsgeschichten wie den beeindruckenden ESC-Sieg von Nemo in diesem Jahr auf einer OOH-Fläche in Basel aufzunehmen», wird Heiner Kuhlmann, Director of Marketing bei Spotify in Central Europe zitiert. (pd/wid)