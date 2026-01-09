Cyberkriminalität

Unternehmen besonders stark ins Visier geraten

Das Bundesamt für Cybersicherheit hat laut Le Temps im vergangenen Jahr rund 65’000 Meldungen zu Cybervorfällen erhalten.

Die Zahl der Meldungen zu sogenannten CEO-Betrugsversuchen sei laut Bundesamt für Cybersicherheit von 719 auf 970 gestiegen. (Bild: Keystone/DPA/Philip Dulian)