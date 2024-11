Publiziert am 24.11.2024

Der Ostschweizer Website-Anbieter Backslash ist am Sonntagmorgen von einem Hackerangriff betroffen gewesen. In der Folge waren zahlreiche Gemeinde- und Kantons-Websites nicht erreichbar. Am Nachmittag waren bis auf die Website des Kantons Schwyz alle wieder zugänglich.



Mit den Verantwortlichen des Kantons Schwyz sei entschieden worden, dass die Dienste der Website zumindest bis Montag nicht erreichbar sind. Am Montagmorgen werde dann weiter geschaut, sagte Mischa Sameli, Geschäftsführer von Backslash, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Attacke laufe noch und sei massiv und aussergewöhnlich.



Vom Angriff betroffen waren 318 Gemeinde-Websites und die

Internetseiten der Kantone Schwyz und Glarus, wie es weiter hiess.

Ziel des Angriffs war der Online-Auftritt des Kantons Schwyz. Die

erste Meldung eines Angriffs verzeichnete der Anbieter in der Nacht

auf Sonntag um 1.30 Uhr. Backslash könne nicht sagen, bis wann die

Probleme komplett behoben sein werden.



Motiv unbekannt



Über die Motivation des Angriffs sei derzeit nichts bekannt, teilte

das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) mit. Es konnte auch kein

Zusammenhang mit dem Abstimmungssonntag hergestellt werden. Es ging kein Erpresserschreiben oder ähnliches ein. Laut dem BACS gibt es

auch keine Hinweise auf eine Verletzung der Integrität oder

Vertraulichkeit von Daten der betroffenen Behörden und Gemeinden.



Beim Hackerangriff handelte es sich konkret um einen

Überlastungsangriff, einen sogenannten DDOS-Angriff, wie CH Media

am Sonntag zuerst berichtete. Unbekannte haben demnach die

Kapazität des externen Rechenzentrums von Backslash gezielt mit

unzähligen Anfragen überlastet, weshalb sich die Websites des

Kantons und der Gemeinden nicht aufrufen oder nutzen liessen.



Im Kanton Aargau verwaltet das Unternehmen die Internetseiten von

68 Gemeinden. Darunter kleinere Gemeinden wie Biberstein, Buchs und

Kölliken, aber auch die Städte Aarau, Baden und Brugg. Die

Medienstelle der Stadt Aarau bestätigte den Cyberangriff auf deren

Website auf Nachfrage.



Kein Einfluss auf Abstimmungen



Nicht davon betroffen ist die Website des Kantons Aargau. Der

Hackerangriff auf den externen Anbieter habe auch keinen Einfluss

auf die Übermittlung der Abstimmungsresultate von den Gemeinden an

den Kanton, hiess es auf Anfrage.



Auch in den Kantonen Glarus und Schwyz hatte der Angriff keinen

Einfluss auf die Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmungen. Die

Glarner Kantons-Website war ab dem Sonntagnachmittag wieder

erreichbar, wie der Kanton auf X mitteilte. (sda/wid)