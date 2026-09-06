Film: Alpine Filmkommissionen stärken Kooperation

Publiziert am 06.09.2026

Neue Film-Allianz für die Alpen: Die Filmkommissionen der Kantone Tessin und Wallis sowie der italienischen Region Aostatal haben am Sonntag eine engere Zusammenarbeit vereinbart.

Am Rande der Filmfestspiele von Venedig haben die Filmkommissionen eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Vereinbarung soll die Kooperation benachbarter Alpenregionen im audiovisuellen Bereich stärken, wie Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Sonntag in einer Rede in Venedig sagte.

«In diesem Sinne feiern wir heute Abend wunderbare Beispiele dafür, wie Kultur Brücken baut», so die Kulturministerin laut Redetext weiter. Grosse künstlerische Leistungen lebten von Begegnungen, Neugier und Zusammenarbeit. Internationale Partnerschaften seien für die Schweizer Kulturlandschaft sehr wichtig.

Baume-Schneider hielt ihre Rede im Palazzo Trevisan anlässlich eines von der Schweiz organisierten Gesprächs. Die Schweiz ist dieses Jahr Ehrengast der «Venice Production Bridge», dem Branchenprogramm des Festivals. Sieben Schweizer Filme und Koproduktionen feiern in Venedig ihre Weltpremiere. (sda/spo)