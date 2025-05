Publiziert am 30.05.2025

An der 23. Generalversammlung des Berufsverbands Autorinnen und Autoren der Schweiz (ADS) wurden Andreas Russenberger zum neuen Präsidenten und Camille Logoz zur neuen Vizepräsidentin gewählt, heisst es in einer Mitteilung. Die Versammlung fand am 29. Mai in Solothurn statt und bildete den Auftakt zu den Solothurner Literaturtagen.

Neue Verbandsführung

Andreas Russenberger folgt auf Nicolas Couchepin als Präsident. Der 1969 geborene Schriftsteller war zuvor als Gymnasiallehrer, Fussballtrainer und während zwanzig Jahren in leitender Position in der Privatwirtschaft tätig. Seit 2018 arbeitet er hauptberuflich als Autor und lebt mit seiner Familie in Arosa.

Zur neuen Vizepräsidentin wurde Camille Logoz gewählt, die bisher bereits im Vorstand tätig war. Die in Lausanne lebende Literaturübersetzerin übersetzt vom Deutschen ins Französische und arbeitet parallel als freiberufliche Vermittlerin.

Weitere Vorstandswahlen

In den Vorstand neu gewählt wurden Eva Roth als Vertretung des Kinder- und Jugendbuchs sowie Ed Wige als eine der Vertretungen der französischsprachigen Schweiz. Sie folgen auf Katja Alves und Nicolas Couchepin.

Referat zum Kulturjournalismus

Die RSI-Redaktorin und Kulturjournalistin Natascha Fioretti hielt ein Referat über die Bedeutung des Kulturjournalismus und des Service Public. Sie betonte die Notwendigkeit einer qualitativen Medienberichterstattung in Zeiten des medialen Wandels. (pd/awe)