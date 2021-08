Im Sommer 2020 hat die Sendung «Reporter» die erste Schwarze SRF-News-Moderatorin Angélique Beldner auf der Spurensuche ihrer eigenen Vergangenheit in der Schweiz begleitet. Warum hat sie Rassismus stets beschönigt und nicht sehen wollen? Warum fällt es ihr so schwer, darüber zu reden?



Nun hat Beldner zum selben Thema ein Buch verfasst, wie der SonntagsBlick schreibt. «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde» heisst es. Es erscheint im September.(wid)