Publiziert am 29.09.2026

Der Berufsverband Siyu zeigt ab Donnerstag in der Photobastei Zürich erstmals eine Werkschau unter dem Titel «SIYU f/2.6». 35 Fotografinnen und Fotografen präsentieren darin persönliche freie Arbeiten und Langzeitprojekte. Jeder und jedem stehen dafür drei Meter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Die Ausstellung wird bis 18. Oktober zu sehen sein.

Laut Mitteilung reicht das Spektrum der gezeigten Arbeiten von Architektur- über Dokumentarfotografie bis zu Reportagen und Lebenswerken. Siyu ist nach eigenen Angaben der gesamtschweizerische Berufsverband für professionelle Fotografie. Die Werkschau soll künftig alle zwei Jahre stattfinden. Zur Ausstellung hat der Verband eine Webseite aufgeschaltet und das Rahmenprogramm veröffentlicht. (pd/spo)