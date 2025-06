Musical: Billy Elliot geht in zweite Runde

Publiziert am 16.06.2025

Am Sonntag endete die erste Spielsaison von «Billy Elliot - Das Musical» in der Maag Halle in Zürich, heisst es in einer Mitteilung. Über 100'000 Personen besuchten das Musical, das erstmals in deutscher Sprache aufgeführt wurde. Die Produktion erhielt einen Prix Walo in der Kategorie «Beste Bühnenproduktion». Maag Moments kündigte eine zweite Spielsaison an, die am 24. Oktober 2025 beginnt.

Das Musical lief acht Monate lang in der Maag Halle. Aufgrund der Nachfrage entschied sich Maag Moments für eine Wiederaufnahme von Oktober 2025 bis Ende März 2026.