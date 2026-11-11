Niklaus Stoecklin: Binaca-Entwurf wird versteigert

Publiziert am 11.11.2026

Der Basler Grafiker Niklaus Stoecklin (1896–1982) gestaltete das Plakat für die Zahnpasta Binaca 1941. Es zeigt eine Zahnpastatube, eine Zahnbürste und ein Glas vor schwarzem Hintergrund und kommt ohne Werbespruch aus. Das Sujet gilt laut der Medienmitteilung als «wegweisendes Beispiel des Schweizer Sachplakats». Ein Druck gehört heute zur Sammlung des MoMA in New York.

Arbeiten von Stoecklin waren im Oktober auch in Zürich zu sehen. Die Kommunikationsfachfrau und Sammlerin Béatrice Müller zeigte damals in der Villa Bührle im Seefeld einen Querschnitt aus 120 Jahren Schweizer Plakatschaffen (persoenlich.com berichtete). Neben Stoecklin waren unter anderem Emil Cardinaux, Herbert Leupin und Josef Müller-Brockmann vertreten. Nach Angaben der Sammlerin besuchten gegen 5000 Personen die Ausstellung.

An der Herbstauktion vom 25. bis 28. November kommt nun der signierte Originalentwurf zum Aufruf. Er ist in Gouache, Tusche und Bleistift ausgeführt. Hinzu kommen drei Druckfassungen des Binaca-Motivs: ein Schweizer Plakatdruck von 1941, eine frühe italienische Ausgabe sowie eine zweiteilige italienische Grossfassung aus der Zeit um 1950. Diese ist knapp zwei Meter hoch. Schätzpreise für diese Drucke nennt das Auktionshaus in der Mitteilung nicht.

Ebenfalls versteigert werden unter anderem ein Plakatdruck von Stoecklin für die Sonnenschutzmarke Bi-Oro von 1941 (Schätzpreis: 2000 Franken) und ein Originalentwurf für die Haarentfernungscrème Buto (Schätzpreis: 600 Franken).

Die Auktion umfasst insgesamt über 3500 Lose. Darunter sind Werke der bildenden Kunst, Designobjekte, Schmuck und Luxusuhren. Die Vorbesichtigung findet vom 14. bis 21. November an der Klösterligasse 4 in Zofingen statt. Mitbieten ist vor Ort, online oder telefonisch möglich.

Das Auktionshaus Zofingen ist seit über 35 Jahren tätig und führt zweimal jährlich Auktionen durch. Seit 2021 gehört es Elia Himmelreich und Sander Jongbloed. (pd/cbe)