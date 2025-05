ESC: Bis zu 880’000 Personen sahen das Finale auf SRF 1

Publiziert am 19.05.2025

Am Samstagabend fand das grosse Finale des Eurovision Song Contest (ESC) statt. Dieses Jahr aussergewöhnlich: der Anlass war von der Schweiz organisiert und ging in der Basler St. Jakobshalle über die Showbühne. Bis zu 880’000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Quelle: Mediapulse TV, Deutschschweiz, Overnight) verfolgten auf SRF 1 den Sieg von Johannes Pietsch aus Österreich, wie das Schweizer Fernsehen am Montag mitteilt. Das ist ein Marktanteil von 57,5 Prozent.

Im Schnitt schauten 735'000 Menschen zu, was einem Marktanteil von 61,7 Prozent entspricht. Im Vergleich verfolgten letztes Jahr bis 800’000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Sieg von Nemo in Malmö (persoenlich.com berichtete). Im Schnitt schauten rund 614’000 Personen die Übertragung aus Schweden. Das entsprach einem Maktanteil von 53,3 Prozent.

Bereits den ersten ESC-Halbfinal von Dienstag in Basel verfolgten durchschnittlich 411’000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf SRF 1 (Marktanteil: 43,2 Prozent). Beim zweiten Halbfinal von Donnerstag gab es 458’000 Zuschauende (Marktanteil: 44,9 Prozent). (pd/spo)