Zurich Film Festival: Black Frame als offizielle Video-Crew

Publiziert am 07.10.2025

Die Zürcher Video-Agentur Black Frame war 2025 erstmals als offizielle Video-Crew im Einsatz. Das Team produzierte während elf Festivaltagen Content in Echtzeit für das zweitgrösste Filmfestival im deutschsprachigen Raum.

CEO Tony Mola und sein Team dokumentierten zeitgleich Veranstaltungen in über fünf Kinos, während parallel Konferenzen, Podiumsgespräche und Partys an verschiedenen Orten liefen. Managing Director Alessandro Monsurrò lobt in einer Mitteilung die Zusammenarbeit: «Wir schätzen die Agilität des Teams und den Output, der unserem Festival in jeder Hinsicht gerecht wird.»

Logistische Herausforderung

Das Festival spielt sich an dutzenden Standorten gleichzeitig ab. Während Hollywood-Stars den Green Carpet betreten, laufen wenige Minuten entfernt ZFF Masters oder Award-Zeremonien. «Das Festival nimmt gefühlt die halbe Stadt Zürich ein», sagt CEO Tony Mola.

Nach jeder Preisverleihung müssen die Eindrücke geschnitten, aufbereitet und zeitnah publiziert werden. «Die Herausforderung liegt darin, nicht nur überall dabei zu sein, sondern Inhalte in einer Qualität zu liefern, die den internationalen Ansprüchen eines Festivals gerecht wird», erklärt Mola.

Zwischen Planung und Spontaneität

Black Frame arbeitet mit minutiösen Einsatzplänen. Trotz aller Organisation bleiben viele Momente unberechenbar: Stargäste entscheiden sich für spontane Interviews, Events verschieben sich oder Zeremonien dauern länger als geplant. «Wir arbeiten im Spannungsfeld von Planung und Spontaneität», so Mola.

Die Kooperation soll den visuellen Auftritt des Festivals weiterentwickeln. Das Zurich Film Festival fand vom 25. September bis 5. Oktober 2025 statt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)