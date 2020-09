Bikini: Blick lanciert einen Generationen-Podcast

Seit drei Jahren gehören Podcasts über aktuelle News, Sport und Wissen zum Angebot von blick.ch. Um nun ein Bedürfnis zu bedienen, das bisher in der wachsenden deutschsprachigen Podcast-Szene noch wenig Beachtung gefunden hat, lancierte die Blick-Gruppe am Freitag den Podcast «Bikini». «Aktuell sind 40 Prozent unserer Podcast-Hörerinnen und -Hörer weiblich. Mit unserem neuartigen Format möchten wir den Bedürfnissen unserer wachsenden weiblichen Community nachkommen», wird Katia Murmann, Chefredaktorin blick.ch und Leiterin Digital der Blick-Gruppe, in einer Mitteilung zitiert.

Im rund 40-minütigen Audioformat sprechen die Gastgeberinnen Lisa Feldmann (61), ehemalige Annabelle-, Elle- und Interview-Chefredaktorin, und die Schweizer Jungjournalistin und Blick-Reporterin Helena Schmid (22) über aktuelle gesellschaftliche Themen – von Black Lives Matter über Achselhaarfrisurentrends und Frauenquote bis zum Kinderwunsch. Die Betrachtungen der zwei auf vielen Ebenen völlig unterschiedlichen Frauen aus zwei verschiedenen Generationen soll zum Nach- und Mitdenken anregen. Spannende Gäste ergänzen das Talk-Format.

«Wir sollten viel mehr auf die jungen Leute hören. Ihnen gehört die Welt und sie sollen auch darüber entscheiden und uns Älteren bis Alten erklären, was wir nicht verstehen. ‹Listen to the young people›, das war immer schon mein Motto», so Lisa Feldmann. Helena Schmid ergänzt: «‹Bikini› soll Gesellschaftsthemen aus zwei Welten beleuchten. Mit Erlebnissen, Geschichten und Ideen, die mir und meiner Kollegin Lisa Feldmann so durch den Kopf geistern.»

In der ersten Episode «Wie viel Papi-Urlaub brauchen Familien?» diskutieren Feldmann und Schmid mit dem Jungfreisinnigen Nicolas A. Rimoldi über Vaterschaftsurlaub in der Schweiz. Zu hören ist die Folge auf blick.ch, Spotify, iTunes und weiteren Plattformen. Dort erscheint «Bikini» alle vierzehn Tage jeweils freitags. (pd/cbe)