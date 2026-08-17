Maag Moments: CEO-Posten wird durch zwei COO ersetzt

Publiziert am 17.08.2026

Maag Moments schafft die Position des CEO ab und verteilt die bisherigen Aufgaben von Fabian Duss künftig auf zwei Chief Operating Officers. Gabriel Eigenmann übernimmt per 1. Oktober 2026 als einer der beiden COO die Bereiche Gastronomie, Venues, Infrastruktur, IT und HR, wie es in der Mitteilung heisst. Der zweite COO soll die Bereiche Show, Ausstellungen, Marketing und Ticketing verantworten; diese Stelle ist, wie persoenlich.com erfahren hat, derzeit noch nicht besetzt.

Der bisherige CEO Fabian Duss verlässt das Unternehmen nach knapp sieben Jahren und wechselt nach eigenen Angaben als Inhaber und CEO zur Pacific Society AG in die Selbständigkeit.

Der 36-jährige Ostschweizer Eigenmann bringt laut Mitteilung langjährige Erfahrung aus der Gastronomie und dem operativen Management mit. Nach der Kochlehre absolvierte er die Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich sowie diverse Weiterbildungen, darunter einen EMBA in Leadership & Management. Seit 2016 war er bei der Familie Wiesner Gastronomie AG tätig, zuletzt als operativer Leiter.

«Dass ich künftig Verantwortung für ein Unternehmen übernehmen darf, das so viele unterschiedliche Welten miteinander verbindet, erfüllt mich mit Respekt und grosser Vorfreude», lässt sich Eigenmann in der Mitteilung zitieren.

Duss hatte die Geschäftsführung von Maag Music & Arts, wie das Unternehmen vor dem Rebranding zu Maag Moments hiess, im Dezember 2019 übernommen und trat damit die Nachfolge von Philipp Musshafen an, der ins Zürcher Hallenstadion wechselte (persoenlich.com berichtete). Nur wenige Monate später traf die Corona-Pandemie das Unternehmen; laut Mitteilung führte Duss es dennoch erfolgreich durch die Krise und baute es in den Bereichen Entertainment, Gastronomie und Eventlocations weiter aus.

«Fabian Duss hat Maag Moments mit viel Herzblut und überdurchschnittlichem Engagement während knapp sieben Jahren entscheidend geprägt und repräsentiert. Mit Gabriel Eigenmann gewinnen wir gleichzeitig eine junge, dynamische und zukunftsorientierte Führungspersönlichkeit, die hervorragend zu unserem Unternehmen passt», erklärt Darko Soolfrank, Co-Founder und Artistic Director von Maag Moments.

Maag Moments betreibt nach eigenen Angaben unter anderem die Maag Halle in Zürich-West und die Halle 622 in Oerlikon sowie mehrere Gastrobetriebe und ist an weiteren Kulturprojekten beteiligt. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben rund 80 Festangestellte und über 300 temporäre Mitarbeitende und feiert im September sein 25-jähriges Bestehen. (pd/nil)