Todesfall: Claude-Inga Barbey verstorben

Publiziert am 07.01.2026

Frédéric Hohl, ein Freund der Schauspielerin, bestätigte den am Dienstag zunächst von Le Temps gemeldete Tod der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Hohl ist der Produzent der Revue genevoise, das letzte Theaterstück, das Barbey mitverfasst und inszeniert hatte. Er würdigte ihr «riesiges Herz» und zeigte sich beeindruckt von ihrem «unglaublichen Schreibtempo».

Barbey war 2016 eine der Trägerinnen des Schweizer Fernsehfilmpreises. Sie wurde im Rahmen der Solothurner Filmtage als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Krankenschwester in der Serie «Anomalie» ausgezeichnet.

Barbey wurde in Genf geboren, wo sie später die Hochschule für Schauspielkunst absolvierte. Nachdem sie an Radio- und Fernsehsendungen («Les Dicodeurs», «Cinq sur cinq» und «Le Fond de la corbeille») teilgenommen hatte, schuf sie gemeinsam mit Patrick Lapp das Paar Monique und Roger in der Sendung «Bergamote». (sda/spo)