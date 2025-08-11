Zurich Film Festival: Colin Farrell erhält Golden Icon Award

Publiziert am 11.08.2025

Farrell wird seinen neuen Film «Ballad of a Small Player» im Rahmen einer Galapremiere vorstellen, schreibt das Zurich Film Festival (ZFF) in einer Medienmitteilung. Regie führte Edward Berger, der 2024 am ZFF mit dem «A Tribute to...»-Award ausgezeichnet wurde. Der Film basiert auf Lawrence Osbornes Roman von 2014 und erzählt die Geschichte eines Hochstaplers in Macau, dessen Vergangenheit ihn einholt.

Farell folgt Winslet, Chastain, Jackman & Co.

Am 28. September wird Farrell eine Masterclass geben. Begleitet wird er von Regisseur Berger. Zu den bisherigen Preisträgern des Golden Icon Awards gehören Kate Winslet, Jessica Chastain, Hugh Jackman, Cate Blanchett und Hugh Grant.

Farrell erhielt 2023 für «The Banshees of Inisherin» einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller. Derzeit ist er in der HBO-Serie «The Penguin» zu sehen, für die er bereits mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter einen Golden Globe. Aktuell dreht er die zweite Staffel der Apple TV+-Serie «Sugar».

Bekannt für «Miami Vice», «Minority Report», «In Bruges»

Der gebürtige Dubliner arbeitet seit über 20 Jahren im Film- und Fernsehgeschäft. Zu seinen bekannten Filmen zählen «Miami Vice», «Minority Report», «In Bruges», «The Batman», «The Lobster» und «The Killing of a Sacred Deer». Er arbeitete mit Regisseuren wie Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Steven Spielberg, Oliver Stone und Tim Burton zusammen.

Festival-Direktor Christian Jungen würdigte Farrell als einen der «temperamentvollsten und charismatischsten Charakterdarsteller des Autorenkinos». Es wird Farrells erster Besuch in Zürich sein. (pd/nil)