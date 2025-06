Frauenfussball-EM 2025: Das googeln die Schweizerinnen und Schweizer

Publiziert am 25.06.2025

Nach den Schweizer Nutzerinnen und Nutzern suchten Menschen in Island am häufigsten nach der EM, gefolgt von Schweden und Grossbritannien, teilt Google am Mittwoch mit. Das Suchinteresse an Frauenfussball hatte bereits während der Weltmeisterschaft 2019 ein Rekordhoch erreicht.

In der Westschweiz ist das Interesse besonders hoch. Die Städte Carouge und Genf führen die Liste der suchaktivsten Orte an, gefolgt von Forel (VD), Wegenstetten (AG) und Lausanne. Obwohl die Schweizer Nationalmannschaft in Gruppe A spielt, suchten Schweizer Nutzer im vergangenen Monat am häufigsten nach Informationen zu Gruppe C mit Dänemark, Deutschland, Polen und Schweden.

Bei den Schweizer Nationalspielerinnen führt Alisha Lehmann die Suchanfragen an, gefolgt von Lia Wälti und Sydney Schertenleib. Die Top-5 komplettieren Iman Beney und Livia Peng. Weltweit stehen England, Spanien und Deutschland an der Spitze der meistgesuchten Teams, während die Schweiz auf Platz neun rangiert.

Die häufigsten Fragen der Schweizer Nutzer drehen sich um organisatorische Aspekte des Turniers. Am meisten gefragt wird nach dem Starttermin der EM, gefolgt von Fragen zur Anreise der Teams, den Austragungsorten, der Turnierdauer und den Stadien. Das zeigt das grosse Interesse an praktischen Informationen rund um das Grossereignis. (pd/spo)