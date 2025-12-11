Zermatt Unplugged: Das sind die Hauptacts der nächsten Ausgabe

Publiziert am 11.12.2025

Das Festival bietet rund 120 Konzerte auf 17 Bühnen im Dorf und in den Bergen. Tom Odell eröffnet das Event am 7. April, teilen die Veranstalter mit. Herbert Grönemeyer tritt erstmals in der Festivalgeschichte an zwei aufeinanderfolgenden Abenden auf (8./9. April) und präsentiert Titel seiner Alben in akustischen Arrangements. Placebo sind am 11. April zu Gast – als einziges Schweizer Festival im kommenden Jahr. Emeli Sandé tritt am 10. April auf.

Im Club Vernissage spielen Rea Garvey (7. April), Mighty Oaks (8. April), Starsailor (9. April), Nick Mulvey (10. April) und Kings of Convenience (11. April). Starsailor waren bereits 2007 beim Festival dabei.

Die Sunnegga Sessions mit Valerie June, Leif Vollebekk und Gabrielle Aplin finden auf 2288 Metern statt. Im Loft treten Giorgio Poi, Matt Maltese sowie Old Sea Brigade und Luke Sital-Singh auf. In der Kapelle Winkelmatten mit 48 Plätzen spielt Jacob Alon täglich.

Der Ticketvorverkauf für Club-Mitglieder beginnt am 16. Dezember, der allgemeine Verkauf startet am 18. Dezember 2025. (pd/spo)

persönlich ist Medienpartner des Zermatt Unplugged.