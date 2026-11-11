Urs Leuthard: «Das Tempo ist viel schneller geworden»

Herr Leuthard, Sie haben soeben ein Buch unter dem Titel «Inside Bundeshaus» publiziert. Was gab den Anstoss?

Das politische System der Schweiz ist weltweit einzigartig. Und es ist die Grundlage für die politische Stabilität und den wirtschaftlichen Erfolg in der Schweiz. Das finde ich faszinierend – leider ist aber viel zu wenig bekannt, wie das System genau funktioniert.

Sie erklären dabei die Grundlagen der Schweiz. Besteht da wirklich ein so grosser Nachholbedarf?

Ja, das finde ich tatsächlich. Ich habe zum Beispiel in meiner ganzen langen Schulkarriere nie etwas gelernt über das politische System der Schweiz, bei meinen Kindern war es ähnlich. Ich mache viele Führungen im Bundeshaus und im Medienzentrum in Bern, und da merke ich immer wieder, dass das Interesse an der Politik eigentlich gross ist, das Wissen darüber aber weniger.

«Die meisten finden, dass das Buch sehr gut lesbar ist»

Welche Reaktionen hatten Sie bislang auf Ihr Buch?

Die meisten finden, dass das Buch sehr gut lesbar ist und auch verständlich für Menschen, die die Politik noch nicht in allen Details kennen. Und einige Leserinnen und Leser finden, dass das Buch Pflichtlektüre im Staatskunde-Unterricht sein müsste. Ich würde es schon toll finden, wenn es viele Lehrpersonen lesen würden!

Was überrascht die Leserinnen und Leser am meisten?

Dass das Buch humorvoll und unterhaltsam ist. Das ist man von politischen Büchern nicht gewohnt. Ich vergleiche den Bundesrat mit einer WG und die Parteien mit mehr oder weniger nervigen Familienmitgliedern.

Sie sind schon lange im Bundeshaus aktiv. Hat sich das politische Klima in den letzten Jahren wirklich so stark verändert?

Auch früher hat man sich politisch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Aber ich finde schon, dass der Ton rauer geworden ist, vor allem in der öffentlichen Diskussion, über Social Media und andere Kanäle. Man spielt heute schneller auf den Mann beziehungsweise die Frau.

Wie erleben Sie die aktuellen Bundesratswahlen? Sind sie wirklich so aussergewöhnlich, wie es von aussen scheint, oder verläuft am Ende alles nach Courant normal?

Dass zuerst alle Favoritinnen und Favoriten abgesagt haben und die SVP dann doch noch sieben Kandidaten und eine Kandidatin aus dem Hut gezaubert hat, war sicher aussergewöhnlich. Ob auch die Wahl aussergewöhnlich wird, hängt sehr vom Vorschlag der SVP ab, dem sogenannten Ticket. Wenn da nur Kandidaten drauf sind, die vom restlichen Parlament als Hardliner eingestuft werden, dann wird’s turbulent.

Wie hat sich die Bundeshaus-Berichterstattung in den letzten Jahren verändert? Haben sich der Fokus und die Bedürfnisse gewandelt?

Die Bundeshaus-Berichterstattung wurde in den letzten Jahren von vielen Medien zurückgefahren, vor allem in den Sessionen. Dafür wurden People-Geschichten und sogenannte Human-Interest-Stories wichtiger. Und dann ist natürlich das Tempo viel schneller geworden, man kann es sich heute als Politikerin und Politiker fast nicht mehr leisten, zu sagen: «Da habe ich noch keine Meinung dazu, das muss ich mir zuerst genauer überlegen.»

«Die Wahlen alle vier Jahre sind definitiv immer ein Höhepunkt»

Wenn Sie auf Ihre Bundeshauszeit zurückschauen, was war für Sie bislang der absolute Höhepunkt?

Die Wahlen alle vier Jahre sind definitiv immer ein Höhepunkt. Wenn die Nervosität über Wochen und Monate steigt und am Wahltag alle die politische Quittung für die letzten vier Jahre bekommen, dann ist das schon sehr spannend. Und wenn die Wahlen dann noch zu Verwerfungen im Bundesrat führen, wie 2003 mit der Wahl von Christoph Blocher und der Nicht-Wiederwahl von Ruth Metzler, oder wie 2007 mit der Nicht-Wiederwahl von Christoph Blocher, dann ist das für mich wie Hitchcock und Edgar Wallace zusammen. Deshalb freue ich mich jetzt schon auf die Wahlen in einem Jahr!

Ihre Cousine ist alt Bundesrätin Doris Leuthard. Gab es dadurch manchmal Komplikationen?

Keine grossen, ausser dass wir uns in den Sendungen gesiezt haben, was etwas Erklärungsbedarf gab. Es war aber definitiv nicht so, dass sie mich journalistisch bevorzugt hätte, eher im Gegenteil.



Urs Leuthard: «Inside Bundeshaus»; Beobachter-Edition; 2026; mit einem Vorwort von alt Bundeskanzler Walter Thurnherr; 272 Seiten.