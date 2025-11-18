Betty Bossi | SRG: «Das war keine revolutionäre Idee»

Publiziert am 18.11.2025

«Hallo Betty» startet am Donnerstag in den Kinos und rückt Werbetexterin Emmi Creola-Maag, die Erfinderin der Kunstfigur Betty Bossi, ins Zentrum. Im Podcast sprechen Verleger Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet über die Vorbilder aus den USA. «Es lag auf der Hand, dass die Idee der Kunstfigur irgendwann auch in die Schweiz kommen würde», bemerkt Porchet. Die persoenlich.com-Redaktorin betont auch das Paradox dieser weiblichen Werbefiguren: Während sie traditionelle Werte ansprechen wollten, erlaubten sie Frauen in der Werbebranche, sich beruflich zu entwickeln.

Ausserdem kommt der Podcast auf die Einweihung des neuen Hauptgebäudes der RTS in Ecublens bei Lausanne zurück. SRG-Generaldirektorin Susanne Wille war vor Ort. Damit verliert der RTS-Standort Genf an Bedeutung, wie Porchet erläutert. Dies führte auch zu Kritik. Ein schlechtes Timing im Hinblick auf die Abstimmung vom 8. März, findet Ackeret.

