Schweizer Filmpreis: Der Ehrenpreis geht an Villi Hermann

Publiziert am 24.02.2026

Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Villi Hermann wird mit dem diesjährigen Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises ausgezeichnet. Während fünfzig Jahren habe Hermann den Schweizer Film massgeblich geprägt, schreibt das Bundesamt für Kultur.

Mit der Auszeichnung werde das Werk eines bedeutenden Filmemachers gewürdigt, der die Identität des italienischsprachigen Schweizer Films mitdefiniert habe, teilte das Bundesamt für Kultur (BAK) am Dienstag weiter mit. Sein Filmschaffen zeichne sich durch Mut, gesellschaftliches Engagement und künstlerische Finesse aus.

Villi Hermanns Laufbahn als Filmschaffender nahm in den 1970er-Jahren ihren Anfang. Mit seinen Filmen war er in den 1970er- und 1980er-Jahren auf internationalen Filmfestivals in Cannes, Venedig und der Berlinale vertreten. Mit seinem ersten Langfilm «San Gottardo» wurde Hermann in Locarno mit dem Silbernen Leoparden ausgezeichnet.

Mit «Imagofilm Lugano» gründete er 1981 eine eigene Produktionsfirma, die zunehmend auch Filmproduktionen des Tessiner Nachwuchses unterstützt. Damit trage Hermann entscheidend zu der Entstehung einer «neuen Welle» des italienischsprachigen Filmes bei, schreibt das BAK.

Die Preisverleihung an Hermann findet am Freitag im Zürcher Kongresshaus im Rahmen der Schweizer Filmpreisverleihung statt. (sda/cbe)